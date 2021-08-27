Як розповів сам футболіст, травма спини турбує його вже впродовж року. Після гри з Інтером відбулося загострення, також дискомфорт він почував на матчі з Інгульцем.

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Записався на МРТ. Там вже виявили загострення міжхребцевої грижі. Така біда трапляється у кожного 4-5 спортсмена. Зараз потрібно дати паузу, щоб вона трохи заспокоїлася. Нічого страшного, термінова операція не потрібна. На жаль, доведеться пропустити певний період часу. Сподіваюся, з наступного тижня почну працювати в загальній групі,

– розповів Бущан.

Також він додав, що пропустив заняття у загальній групі, тому не зможе допомогти збірній України в матчах кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції. Нагадаємо, поєдинки відбудуться 1 та 4 вересня відповідно.

Георгій Бущан був основним голкіпером збірної України на Євро-2020, його майстерність відзначали найбільші світові ЗМІ.