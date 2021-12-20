За словами Петракова, футболісти збірної України просили президента УАФ Андрія Павелка забрати у тренера приставку "в.о.". Цікаво, що сталося це після далеко не найкращого матчу "жовто-синіх".

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"Мені дуже серйозно допомогли хлопці. Без їхньої допомоги у мене б нічого не вийшло. Вони мене прийняли. Я цього сам не знав, мені потім Павелко розповів.

Каже: "Після невдалої гри у Казахстані до мене підійшли хлопці, провідні футболісти країни, і попросили, щоб у тебе прибрали приставку "виконувач обов'язків". Це він мені сказав, коли ми вже летіли літаком з Боснії. Мене попередили, що буде Виконком, і мене призначать головним тренером", – розповів Петраков.

Нагадаємо, попри складну ситуацію в групі Олександру Петракову вдалося вивести збірну України в плей-офф відбору на ЧС-2022. 24 березня ми зіграємо в Глазго проти Шотландії, а в разі успіху 29 березня поборемося за право грати на Мундіалі з переможцем пари Уельс – Австрія.