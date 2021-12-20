По словам Петракова, футболисты сборной Украины просили президента УАФ Андрея Павелко забрать у тренера приставку "и.о." Интересно, что произошло это после далеко не самого лучшего матча "желто-синих".

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"Мне очень серьезно помогли ребята. Без их помощи у меня ничего бы не получилось. Они меня приняли. Я этого сам не знал, мне потом Павелко рассказал.

Говорит: "После неудачной игры в Казахстане ко мне подошли ребята, ведущие футболисты страны, и попросили, чтобы у тебя убрали приставку "исполняющий обязанности". Это он мне сказал, когда мы уже летели самолетом из Боснии. Меня предупредили, что будет Исполком, и меня назначат главным тренером", – рассказал Петраков.

Напомним, вопреки сложной ситуации в группе Александру Петракову удалось вывести сборную Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022. 24 марта мы сыграем в Глазго против Шотландии, а в случае успеха 29 марта сразимся за право играть на Мундиале с победителем пары Уэльс – Австрия.