Ференцварош розглядав декількох кандидатів на тренерський місток. Серед них були українці Віктор Скрипник та Юрій Вернидуб.

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У підсумку "Фраді" зупинили свій вибір не на українцях – команду очолить 58-річний Станіслав Черчесов. Про призначення фахівця оголосять вже найближчим часом.

Договір з тренером підтвердив і Чаба Мате, який тимчасово виконував обов'язки головного тренера. Таким чином, вже скоро Олександр Зубков гратиме під керівництвом російського наставника.

Нагадаємо, Ференцварош вилетів з Ліги Європи, що, можливо, й стало причиною звільнення Петера Штегера. Першу частину чемпіонату команда пройшла на першому місці у таблиці.