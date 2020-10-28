Жіноча збірна України з кожним наступним матчем створює справжню сенсацію у відбіркових матчах на чемпіонат Європи 2022 року. Цього разу українки не залишили шансів Греції на їх же полі, дублем у поєдинку відзначилась захисниця Дар'я Кравець.

Захисниця збірної України Дар'я Кравець перетворилась на справжню бомбардирку команди та двічі змогла засмутити голкіперку Греції. Гравчиня забила другий та третій гол нашої команди та стала найкращою футболісткою у передостанньому відбірковому матчі на Євро-2022 за версією авторитетного видання InStat. Про це повідомляє "Жіночий футбол України".

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Загалом підопічні Наталії Зінченко вкотре показали бійцівський характер та здобули таку важливу перемогу в Афінах – 0:4.

Результативні удари у активі Панцулаї, Куніної та дубль Кравець. Вдалі дії гравчині захисної ланки збірної України високо оцінили експерти. За рейтингом ефективності Кравець набрала 269 балів. Другу сходинку посіла Анастасія Філенко – 214 балів. Трійку лідерок замкнула Надія Куніна – 203 бали.

Як оцінили українських футболісток

Кравець – 269 Філенко – 214 Куніна – 203 Петрик – 193 Шматко – 187 Саніна – 187 Панцулая – 186 Калініна – 186 Андрущак – 171 Хімич – 170 Козлова – 165 Малахова – 165 Христюк – 164 Подольська – 159 Вороніна Г. – 152

1 грудня на дівчат з України чекає останній екзамен проти Чорногорії, яка замикає групу I. Тепер українкам потрібно лише перемагати аутсайдерок. Але все буде залежати також від результату матчу Ірландія – Німеччина.

Для того, щоб продовжити боротьбу за путівку на Євро-2022 необхідно, щоб німкені здобули перемогу на виїзді проти Ірландії, яка випереджає Україну на один пункт перед останнім вирішальним матчем.