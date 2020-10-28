Женская сборная Украины с каждым следующим матчем создает настоящую сенсацию в отборочных матчах на чемпионат Европы 2022 года. На этот раз украинки не оставили шансов Греции на их же поле, дублем в поединке отметилась защитница Дарья Кравец.

Защитница сборной Украины Дарья Кравец превратилась в настоящую бомбардирку команды и дважды смогла огорчить голкиперку ​​Греции. Игрок забила второй и третий гол нашей команды и стала лучшей футболисткой в ​​предпоследнем отборочном матче на Евро-2022 по версии авторитетного издания InStat. Об этом сообщает "Женский футбол Украина".

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В общем подопечные Натальи Зинченко в очередной раз показали бойцовский характер и одержали такую ​​важную победу в Афинах – 0:4.

Результативные удары в активе Панцулаи, Куниной и дубль Кравец. Удачные действия игрока защитного звена сборной Украины высоко оценили эксперты. По рейтингу эффективности Кравец набрала 269 баллов. Второе место заняла Анастасия Филенко – 214 баллов. Тройку лидеров замкнула Надежда Кунина – 203 балла.

Как оценили украинских футболисток

Кравец – 269 Филенко – 214 Кунина – 203 Петрик – 193 Шматко – 187 Санина – 187 Панцулая – 186 Калинина – 186 Андрущак – 171 Химич – 170 Козлова – 165 Малахова – 165 Христюк – 164 Подольская – 159 Воронина А. – 152

1 декабря на девушек из Украины ждет последний экзамен против Черногории, которая замыкает группу I. Теперь украинкам нужно только побеждать аутсайдерок. Но все будет зависеть также от результата матча Ирландия – Германия.

Для того, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2022 необходимо, чтобы немки одержали победу на выезде против Ирландии, что опережает Украину на один пункт перед последним решающим матчем.