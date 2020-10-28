В шаге от желаемого Евро: известен лучший игрок Украины в победном матче против Греции
Женская сборная Украины с каждым следующим матчем создает настоящую сенсацию в отборочных матчах на чемпионат Европы 2022 года. На этот раз украинки не оставили шансов Греции на их же поле, дублем в поединке отметилась защитница Дарья Кравец.
Защитница сборной Украины Дарья Кравец превратилась в настоящую бомбардирку команды и дважды смогла огорчить голкиперку Греции. Игрок забила второй и третий гол нашей команды и стала лучшей футболисткой в предпоследнем отборочном матче на Евро-2022 по версии авторитетного издания InStat. Об этом сообщает "Женский футбол Украина".
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В общем подопечные Натальи Зинченко в очередной раз показали бойцовский характер и одержали такую важную победу в Афинах – 0:4.
Результативные удары в активе Панцулаи, Куниной и дубль Кравец. Удачные действия игрока защитного звена сборной Украины высоко оценили эксперты. По рейтингу эффективности Кравец набрала 269 баллов. Второе место заняла Анастасия Филенко – 214 баллов. Тройку лидеров замкнула Надежда Кунина – 203 балла.
Как оценили украинских футболисток
- Кравец – 269
- Филенко – 214
- Кунина – 203
- Петрик – 193
- Шматко – 187
- Санина – 187
- Панцулая – 186
- Калинина – 186
- Андрущак – 171
- Химич – 170
- Козлова – 165
- Малахова – 165
- Христюк – 164
- Подольская – 159
- Воронина А. – 152
1 декабря на девушек из Украины ждет последний экзамен против Черногории, которая замыкает группу I. Теперь украинкам нужно только побеждать аутсайдерок. Но все будет зависеть также от результата матча Ирландия – Германия.
Для того, чтобы продолжить борьбу за путевку на Евро-2022 необходимо, чтобы немки одержали победу на выезде против Ирландии, что опережает Украину на один пункт перед последним решающим матчем.