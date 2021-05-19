Ювентус виграв Кубок Італії – гол Маліновського не врятував Аталанту

Українець відзначився черговою результативною дією. Однак завоювати перший трофей в Італії не зумів.

На 31-й хвилині Ювентус відкрив рахунок. Хуан Куадрадо жорстко зіграв у центрі поля, проте рефері не зафіксував порушення правил. Атака туринців продовжилася, а у її завершальній фазі красивий обвідний удар вдався Деяну Кулусевскі – 1:0.

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Минуло кілька хвилин і активний Маліновський втратив м'яч на підступах до штрафного майданчика суперника. Довелося фолити – Руслан ледве не розірвав футболку Адріену Рабйо. Справедливе попередження.

Однак незабаром Маліновський вкотре продемонстрував неймовірні можливості своєї лівої. Рабйо загубив м'яч у боротьбі з Ремо Фройлером, швейцарець протягнув і відпасував праворуч на Ханса Хатебура, який покотив у центр на Руслана. Першим дотиком на лінії штрафного майданчика українець прийняв, а другим потужно пробив. Без шансів для Джанлуїджі Буффона!

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Другий тайм розпочався з небезпечного штрафного у виконанні нашого збірника. Крістіан Ромеро міг замикати простріл, однак порушив правила в атаці проти Маттейса Де Лігта. На 68-й хвилині Джан П'єро Гасперіні зняв Маліновського з гри.

Вже через п'ять хвилин команда Андреа Пірло забила. Федеріко К'єза обігрався у стінку з Кулусевскі і пробив з близької відстані П'єрлуїджі Голліні. До завершення поєдинку бергамаски відігратися так і не змогли, а наприкінці зустрічі залишилися у меншості через вилучення Рафаеля Толої. Кубок їде у Турин.

Відео гола Маліновського

Кубок Італії, фінал

Аталанта – Ювентус 1:2

Голи: Маліновський, 41 – Кулусевскі, 31, К'єза, 73.