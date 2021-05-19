Ще минулого січня Гент пропонував Безусу шукати нові варіанти працевлаштування. Українець тоді не потрапляв у склад, але згодом зумів довести свою профпридатність.

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Контракт Безуса розрахований до літа 2022 року, але Гент не проти продовжити угоду, адже футболіст почав демонструвати хороший футбол. Також додається, що в разі перепідписання за Безуса у разі продажу можна буде отримати більше грошей.

У поточному сезоні Роман зіграв за "буйволів" 35 матчів, забив 6 голів та віддав 6 результативних передач.