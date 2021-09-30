Чернігівська Десна оголосила про підписання контракту з Владленом Юрченком. Хавбек після минулого сезону не став продовжувати контракт з луганською Зорею, але так і не зміг знайти варіант поза межами України.

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Деталі угоди з 27-річний футболістом наразі не розголошуються. Нагадаємо, вихованець Шахтаря раніше грав у леверкузенському Байєрі, йому пророкували велике європейське майбутнє.

Втім, згодом він перейшов у данський Вайле, а потім – у луганську Зорю. Цього літа він вів перемовини з іноземними клубами, але успіхом вони не увінчалися.

Юрченко гратиме в Десні / Фото ФК Десна