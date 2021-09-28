Видавництво "Фоліо" завершило переклад книги Андрія Шевченка "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Українська версія отримала назву "Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол".

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У продаж книга надійде в середині жовтня. Ціна автобіографії Шевченка складе 340 гривень.

Зазначимо, що в Італії книга вийшла в квітні. Шевченко написав власні спогади у співпраці з журналістом Алессандро Альчато.

Нагадаємо, Шевченко покинув пост головного тренера збірної України 1 серпня та розглядає варіанти продовження тренерської кар'єри.