Юнацький ЧС-2019: Конопля розповів, на що витратив преміальні за перемогу на турнірі
Захисник Десни та збірної України Юхим Конопля розповів про долю грошей, які він отримав за перемогу на чемпіонаті світу серед збірних U-20.
Футболіст проявив ощадливість, одразу відклавши всі гроші, а згодом купив батькам квартиру. Про це він розповів FootballHub.
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"Я відразу всі ці гроші відклав. Зараз ось пограв в УПЛ, "нашкріб" ще якісь гроші. І купив батькам квартиру в Києві. Постійно "моталися" по орендованих квартирах.
Ситуація в Донецьку змусила переїхати. Мама півтора року жила у Волгограді, потім у Харкові років три, а зараз вже півроку-рік живемо в Києві. Ось і вирішили. Запитав, який їм подобається район. Вони відповіли, що десь на лівому березі, де Русанівська набережна. А мені за великим рахунком нічого і не треба. Я то там, то сям. Ніхто не знає, де я завтра опинюся. Можу взимку за кордон виїхати", – сказав Конопля.
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