Захисник Десни та збірної України Юхим Конопля розповів про долю грошей, які він отримав за перемогу на чемпіонаті світу серед збірних U-20.

Футболіст проявив ощадливість, одразу відклавши всі гроші, а згодом купив батькам квартиру. Про це він розповів FootballHub.

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"Я відразу всі ці гроші відклав. Зараз ось пограв в УПЛ, "нашкріб" ще якісь гроші. І купив батькам квартиру в Києві. Постійно "моталися" по орендованих квартирах.

Ситуація в Донецьку змусила переїхати. Мама півтора року жила у Волгограді, потім у Харкові років три, а зараз вже півроку-рік живемо в Києві. Ось і вирішили. Запитав, який їм подобається район. Вони відповіли, що десь на лівому березі, де Русанівська набережна. А мені за великим рахунком нічого і не треба. Я то там, то сям. Ніхто не знає, де я завтра опинюся. Можу взимку за кордон виїхати", – сказав Конопля.