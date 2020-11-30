Защитник Десны и сборной Украины Юхим Конопля рассказал о судьбе денег, которые он получил за победу на чемпионате мира среди сборных U-20.

Футболист проявил бережливость, сразу отложив все деньги, а потом купил родителям квартиру. Об этом он рассказал FootballHub.

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"Я сразу все эти деньги отложил. Сейчас вот поиграл в УПЛ, "наскреб" еще какие-то деньги. И купил родителям квартиру в Киеве. Постоянно "мотались" по съемным квартирам.

Ситуация в Донецке заставила переехать. Мама полтора года жила в Волгограде, потом в Харькове года три, а сейчас уже полгода-год живем в Киеве. Вот и решили. Спросил, какой им нравится район. Они ответили, что где-то на левом берегу, где Русановская набережная. А мне по большому счету ничего и не надо. Я то там, то сям. Никто не знает, где я завтра окажусь. Могу зимой за границу выехать", – сказал Конопля.