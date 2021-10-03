Йому треба задуматися, – Федецький не в захваті від таланта Динамо, якого сватають в Європу
Джерело:1927.kiev.ua
Схоже на те, що нападник Владислав Супряга вичерпав всі аванси, які йому давав Мірча Луческу. Чемпіон світу у складі U-20 не може вибороти собі місце в основі.
Форварда активно сватали в італійську Серію А, але жоден клуб не захотів платити 7 мільйонів євро за футболіста, який не потрапляє в основу своєї команди. Тренер Динамо Мірча Луческу надає перевагу іншим гравцям та навіть ставить у центр нападу Дениса Гармаша.
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На думку колишнього футболіста Дніпра та збірної України Артема Федецького, Супрязі потрібно змінювати клуб або своє ставлення до справи.
Супрягу вже продають в Серію А років п'ять і не можуть продати. Те, що я бачу, знаючи ставлення Луческу до Супряги – перспектив у нього в Динамо мало. Супрязі потрібно якнайшвидше змінювати команду, на мою думку. Мабуть, Владиславові варто задуматися над своїм ставленням до футболу. Тільки він все може виправити,
– вважає Федецький.
Зазначимо, що Динамо у надії позбутися Супрягу навіть не внесло його у заявку на сезон. Лише згодом нападник потрапив у резервний список.Заміна Зінченка та Маліновського: нова роль для молодого таланта у збірній