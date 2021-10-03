Форварда активно сватали в итальянскую Серию А, но ни один клуб не захотел платить 7 миллионов евро за футболиста, который не попадает в основу своей команды. Тренер Динамо Мирча Луческу предпочитает других игроков и даже ставит в центр нападения Дениса Гармаша.

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По мнению бывшего футболиста Днепра и сборной Украины Артема Федецкого, Супряге нужно менять клуб или свое отношение к делу.

Супрягу уже продают в Серию А лет пять и не могут продать. То, что я вижу, зная отношение Луческу к Супряге – перспектив у него в Динамо мало. Супряге нужно как можно быстрее менять команду, по моему мнению. Пожалуй, Владиславу стоит задуматься над своим отношением к футболу. Только он все может исправить,

– считает Федецкий.

Отметим, что Динамо в надежде избавиться от Супряги даже не внесло его в заявку на сезон. Лишь впоследствии нападающий попал в резервный список.