Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля вкорте відзначився патріотичною позицією. Раніше за це йому діставалося від радикальних іспанських фанатів.

Зірковий нападник закликав не забувати тих, хто віддав своє життя за свободу України. Він нагадав, що протистоянні триває 8 років, але врешті-решт Україна переможе.

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Їхні життя увійшли в історію, їхні жертви не були марними. Очевидно, що фінальна фаза бою вже почалась і ми обов’язково переможемо. Бо за нами правда, добро, сильна армія і Герої на небі,

– написав Зозуля на своїй сторінці у фейсбуці.

Також футболіст закликав пам'ятати про полеглих героїв щодня, а не лише у дні вшанування.

Нагадаємо, Роман Зозуля відомий своєю патріотичною позицією та волонтерською діяльністю. Раніше через це в нього виникали проблеми з фанатами клубу Райо Вальєкано, але в підсумку офіційні органи стали на бік українця.