Колишній хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв продемонстрував свою реакцію на події. Він є уродженцем Росії, але має українське громадянство.

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37-річний Алієв у своєму інстаграмі опублікував фото зі зброєю. У його руках опинилися гвинтівка та пістолет.

Залишаюсь. Пишаюся. Захищаю,

– підписав світлину Олександр.

Нагадаємо, що під час професійної кар'єри Алієв грав у Росії та захищав кольори Анжи та московського Локомотива.