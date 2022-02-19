Колишній хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв продемонстрував свою реакцію на події. Він є уродженцем Росії, але має українське громадянство.
До речі Офіційно затверджено місце проведення двох домашніх матчів збірної України у Лізі націй
37-річний Алієв у своєму інстаграмі опублікував фото зі зброєю. У його руках опинилися гвинтівка та пістолет.
Залишаюсь. Пишаюся. Захищаю,
– підписав світлину Олександр.
Нагадаємо, що під час професійної кар'єри Алієв грав у Росії та захищав кольори Анжи та московського Локомотива.