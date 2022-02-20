Звездный нападающий призвал не забывать тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины. Он напомнил, что противостояние длится 8 лет, но, в конце концов, Украина победит.

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Их жизни вошли в историю, их жертвы не были напрасны. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и Герои на небе,

– написал Зозуля на своей странице в фейсбуке.

Также футболист призвал помнить о павших героях каждый день, а не только в дни памяти.

Напомним, Роман Зозуля известен своей патриотической позицией и волонтерской деятельностью. Ранее из-за этого у него возникали проблемы с фанатами клуба Райо Вальекано, но в итоге официальные органы встали на сторону украинца.