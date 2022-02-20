Зірковий нападник закликав не забувати тих, хто віддав своє життя за свободу України. Він нагадав, що протистоянні триває 8 років, але врешті-решт Україна переможе.

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Їхні життя увійшли в історію, їхні жертви не були марними. Очевидно, що фінальна фаза бою вже почалась і ми обов’язково переможемо. Бо за нами правда, добро, сильна армія і Герої на небі,

– написав Зозуля на своїй сторінці у фейсбуці.

Також футболіст закликав пам'ятати про полеглих героїв щодня, а не лише у дні вшанування.

Нагадаємо, Роман Зозуля відомий своєю патріотичною позицією та волонтерською діяльністю. Раніше через це в нього виникали проблеми з фанатами клубу Райо Вальєкано, але в підсумку офіційні органи стали на бік українця.