Захисник чеського Слована Тарас Качараба оцінив вектор розвитку своєї кар'єри.

За словами Тараса Качараби, у Шахтарі він не отримав свій шанс та радий, що обрав перехід у чеський Слован замість оренди в Маріуполь. Про це футболіст розповів в інтерв'ю Футбол24.

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"У мене була можливість перейти в Маріуполь, але я обрав для себе інший шлях розвитку, і зараз дуже щасливий, що так вчинив. Тут набагато більше можливостей, адже навіть на другорядні ігри приїжджають багато скаутів з інших чеських клубів, а також з-за кордону.

Безперечно, перші півроку у новій країні були для мене складними. Опинився без дружини, товаришів, довелося вчити чеську мову. Згодом кохана переїхала до мене – стало значно легше. Не боявся комунікувати – вчителя не мав, тож чеську сприймав "на слух". Якщо чогось не розумів, міг перепитати англійською. Для чехів дуже важливо, щоб легіонер володів їхньою мовою. Одразу до тебе зовсім інше ставлення", – розповів Качараба.

Нагадаємо, Слован Ліберец не зумів пройти груповий етап Ліги Європи, а в чемпіонаті команда зараз перебуває на 8 місці.