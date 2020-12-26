Защитник чешского Слована Тарас Качараба оценил вектор развития своей карьеры.

По словам Тараса Качарабы, в Шахтере он не получил свой шанс и рад, что выбрал переход в чешский Слован вместо аренды в Мариуполь. Об этом футболист рассказал в интервью Футбол24.

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"У меня была возможность перейти в Мариуполь, но я выбрал для себя другой путь развития, и сейчас очень счастлив, что так поступил. Здесь гораздо больше возможностей, ведь даже на второстепенные игры приезжают много скаутов из других чешских клубов, а также из-за границы.

Бесспорно, первые полгода в новой стране были для меня сложными. Оказался без жены, друзей, пришлось учить чешский язык. Впоследствии любимая переехала ко мне – стало значительно легче. Не боялся коммуницировать – учителя не было, поэтому чешский воспринимал "на слух". Если чего-то не понимал, мог переспросить на английском. Для чехов очень важно, чтобы легионер владел их языком. Сразу к тебе совсем другое отношение", – рассказал Качараба.

Напомним, Слован Либерец не сумел пройти групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате команда сейчас находится на 8 месте.