Євро-2020: зірка Німеччини Ройс неочікувано заявив, що не поїде на турнір

Бундестім на Євро-2020 не зможе розраховувати на хавбека Борусії Дортмунд Марко Ройса. Футболіст вирішив взяти відпустку.

Зірковий хавбек Марко Ройс, який багато страждав від травм, після виснажливого сезону вирішив взяти паузу та не їхати на Євро-2020.

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"Після виснажливого, але, зрештою, успішного сезону, я разом з головним тренером збірної вирішив не їхати на чемпіонат Європи. Це рішення було для мене дуже важким, адже я відчуваю гордість, коли мені дозволяють грати за свою країну", – написав Ройс.

Футболіст пообіцяв зробити все можливе, щоб оптимально розпочати наступний сезон.

Нагадаємо, на стадії групового етапу Євро-2020 Німеччина зіграє проти Франції, Португалії та Угорщини.