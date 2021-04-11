Дуван Сапата відзначився дублем після двох передач Руслана Маліновського. "Фіалки" відповіли дуплетом Душана Влаховіча, проте Йосіп Ілічіч приніс Аталанті перемогу.

У першому таймі перевага гостей була тотальною. Варто зауважити – Фіорентині пощастило, що суперник лише двічі відзначився у її воротах.

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На 13-й хвилині Руслан Маліновський виконав кутовий з правого флангу, а Дуван Сапата вистрибнув найвище і головою відправив м'яч у ціль. Під завісу тайму знову спрацювала українсько-колумбійська зв'язка. Маліновський розкішно вивів на ударну позицію Сапату, а той ідеально розпорядився моментом.

У другому таймі "фіалки" суттєво додали і незабаром зрівняли рахунок. Перший гол Душан Влаховіч забив після суддівської помилки – лайнсмен не помітив, як м'яч покинув межі поля від гравця Фіорентини і подарував аут господарям, після якого було забито гол. На 64-й хвилині Джан П'єро Гасперіні замінив Маліновського, а за мить Влаховіч оформив дубль.

Проте команді із Бергамо вдалося вирвати перемогу. Суддя призначив пенальті за гру рукою захисника флорентійців Лукаса Мартінеса, а Йосіп Ілічіч вправно реалізував одинадцятиметровий.

Перемога дозволила Аталанті обійти у турнірній таблиці Наполі і піднятися на четверту сходинку. В активі бергамасків 61 очко.

Перший гол Аталанти

Другий гол Аталанти

Чемпіонат Італії, 30 тур

Фіорентина – Аталанта 2:3

Голи: Влаховіч, 57, 66 – Сапата, 13, 40, Ілічіч, 70 (пен.)