Евро-2020: сборную Украины и других участников вакцинируют перед турниром
УЕФА пытается сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить всех участников будущего чемпионата Европы.
Источник:Corriere dello Sport
УЕФА вместе со своей медицинской комиссией разрабатывает специальный протокол для участников Евро-2020. Одним из его пунктов является обязательная вакцинация от коронавируса.
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Согласно плану УЕФА, говорится о вакцинации 600 футболистов – по 25 игроков в заявках 24 команд на Евро-2020, а также технического и руководящего персонала участников турнира.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнир попала и сборная Украины, которая будет играть в группе С с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). Первый поединок состоится в Амстердаме, другие два – в Бухаресте.
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