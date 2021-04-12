УЕФА пытается сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить всех участников будущего чемпионата Европы.

УЕФА вместе со своей медицинской комиссией разрабатывает специальный протокол для участников Евро-2020. Одним из его пунктов является обязательная вакцинация от коронавируса.

Интересно Аталанта побеждает в битве с Фиорентиной – фантастический Малиновский оформляет два ассиста: видео

Согласно плану УЕФА, говорится о вакцинации 600 футболистов – по 25 игроков в заявках 24 команд на Евро-2020, а также технического и руководящего персонала участников турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнир попала и сборная Украины, которая будет играть в группе С с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). Первый поединок состоится в Амстердаме, другие два – в Бухаресте.