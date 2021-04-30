Последний тур чемпионата Украины состоится 9 мая, поэтому "желто-синие" будут иметь в своем розпордженни достаточно времени, чтобы подготовиться к континентальному первенству.

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Первыми в лагерь национальной команды прибудут игроки из украинских клубов, кроме представителей Динамо и Зари – 13 мая эти команды встретятся в финале Кубка Украины. Также к ним могут присоединиться чемпионы Венгрии Игорь Харатин и Александр Зубков, поскольку последний тур чемпионата Венгрии пройдет 8 мая.

Украинцы из чемпионатов Бельгии, Италии, Испании и Англии присоединятся к сборной не ранее 24 мая. Еще позже могут приехать Андрей Лунин из Реала и Александр Зинченко из Манчестер Сити, поскольку их команды могут сыграть в финале Лиги чемпионов 29 мая.

Перед Евро подопечные Шевченко сыграют 3 товарищеских поединка: с Бахрейном (23 мая), с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).