Євро-2020: УЄФА офіційно назвав міста проведення турніру

Європейський футбольний союз оголосив , які міста приймуть Євро-2020 та чи пустять на стадіони вболівальників.

Джерело: УЄФА

УЄФА провів зустріч із представниками країн-господарів Євро-2020. Футбольний союз підтвердив проведення турніру за попереднім планом.

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Відтак, Євро-2020 пройде у 12 містах:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Більбао

Дублін

Мюнхен

Будапешт

Що стосується питання присутності глядачів на матчах, то засідання про це рішення відбудеться у березні-квітні.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що з наближенням турніру ситуація з коронавірусом, скоріше за все, сильно зміниться. Тому, важливо, щоб в організаторів було якомога більше часу, щоб мати чітку картину того, як ситуація виглядатиме у червні та липні", – заявив президент УЄФА Александер Чеферін.