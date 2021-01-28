Євро-2020: УЄФА офіційно назвав міста проведення турніру

28 січня 2021 , 15:05
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Європейський футбольний союз оголосив , які міста приймуть Євро-2020 та чи пустять на стадіони вболівальників.

Джерело: УЄФА

УЄФА провів зустріч із представниками країн-господарів Євро-2020. Футбольний союз підтвердив проведення турніру за попереднім планом.

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Відтак, Євро-2020 пройде у 12 містах:

  • Рим
  • Баку
  • Санкт-Петербург
  • Копенгаген
  • Амстердам
  • Бухарест
  • Лондон
  • Глазго
  • Більбао
  • Дублін
  • Мюнхен
  • Будапешт

Що стосується питання присутності глядачів на матчах, то засідання про це рішення відбудеться у березні-квітні.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що з наближенням турніру ситуація з коронавірусом, скоріше за все, сильно зміниться. Тому, важливо, щоб в організаторів було якомога більше часу, щоб мати чітку картину того, як ситуація виглядатиме у червні та липні", – заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

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