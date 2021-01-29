Євро-2020: УЄФА не виключає скорочення країн-господарів до 4-ох – хто фаворити

УЄФА готує запасний план для проведення Євро-2020 на випадок стрімкого поширення COVID-19.

Джерело: Daily Mail

Євро-2020 може відбутися у 4-ох країнах, а не у 12-и, як планувалося раніше. Європейський футбольний союх робить все можливе, щоб дотримуватися свого плану, але останні звіти ВООЗ щодо коронавірусу не дають приводів для оптимізму.

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У разі стрімкого поширення COVID-19 для спрощення логістики та уникнення зайвих ризиків кількість країн-господарів може зменшитися втричі.

Позиція Англії виглядає недоторканною, адже Вемблі повинен приймати один з півфіналів та фінал турніру, а програма вакцинації Великої Британії є найдосконалішою в Європі. Також фаворитами на "виживання" є Португалія, Німеччина та Росія.

Наразі усі 12 країн продовжують підготовку до Євро-2020, який проходитиме з 11 червня по 11 липня 2021 року.