На стадії групового етапу підопічні Шевченка зіграють з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. Згідно з прогнозом, "жовто-сині" вийдуть з групи з 2 місця.

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А от в 1/8 фіналу Україну чекатиме неприємний сюрприз – збірна Італії. Як раніше говорив Андрій Шевченко, саме з цією командою він би не хотів зустрітися на турнірі. Комп'ютер прогнозує, що ми програємо італійцям за рахунком 1:2.

Також комп'ютер прогнозує, що у фіналі Євро-2020 битимуться Франція та Німеччина, а матч закінчиться з рахунком 3:2 на користь чинних чемпіонів світу.

Нагадаємо, Євро-2020 стартує вже сьогодні. Україна розпочне турнір матчем проти Нідерландів у неділю, 13 червня.