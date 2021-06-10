"Перший матч збірної України на Євро проти Нідерландів прокоментує Андрій Столярчук", – написав шеф-продюсер телеканалів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько. Нагадаємо, що відбудеться двобій 13 червня в Амстердамі. Початок – о 22:00.

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Сам поєдинок покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1".

Крім того, матч-відкриття турніру між Туреччиною та Італією, який розпочнеться 11 червня о 22:00, прокоментує Віктор Вацко.