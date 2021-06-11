На стадии группового этапа подопечные Шевченко сыграют с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Согласно прогнозу, "желто-синие" выйдут из группы с 2 места.

Интересно Стал известен комментатор поединка Нидерланды – Украина

А вот в 1/8 финала Украину будет ждать неприятный сюрприз – сборная Италии. Как ранее говорил Андрей Шевченко, именно с этой командой он бы не хотел встретиться на турнире. Компьютер прогнозирует, что мы проиграем итальянцам со счетом 1:2.

Также компьютер прогнозирует, что в финале Евро-2020 сразятся Франция и Германия, а матч закончится со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.

Напомним, Евро-2020 стартует уже сегодня. Украина начнет турнир матчем против Нидерландов в воскресенье, 13 июня.