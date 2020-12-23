Голкіпер збірної України вміє не лише відбивати удари, а й забивати голи.

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін проявив свої бомбардирські навики на тренуванні. Відповідне відео опублікував Instagram "вершкових".

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Оператор зняв спробу Андрія поцілити у ворота, перебуваючи за лінією поля. Удар вийшов чудовим – м'яч опинився у сітці, а українець скромно порадів успіху.

Додамо, що за три роки перебування в Реалі Лунін не провів за мадридців жодного офіційного поєдинку.