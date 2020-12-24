Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк начал тренироваться после тяжелой травмы колена.

Центральный защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк продолжает реабилитацию после травмы и начал выполнять упражнения с мячом. Соответствующее видео футболист разместил на своей странице в Twitter.

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Звезда еще находится под наблюдением терапевтов. Ожидается, что вскоре защитник будет увеличивать интенсивность нагрузок. По оптимистическим прогнозам, ван Дейк сможет помочь Ливерпулю на финальном отрезке нынешнего сезона.

Напомним, центрбэк Ливерпуля повредил крестообразные связки в столкновении с голкипером Эвертона Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура АПЛ, а 30 октября его прооперировали в Лондоне.