На думку Андрія Шевченка, його команді потрібно було діяти значно сміливіше. Що стосується можливого підсилення – все залежатиме від власників клубу.

Цікаво Віримо в Шевченка, він потрібен клубу, – власник Дженоа не зважає на поразки українця

"Не можу зараз аналізувати гру, не бачив дані. Але моментів у нас було небагато. Треба було діяти сміливіше.

Я ніколи не говорю про трансфери. Якщо власник обіцяє – чекаємо на підсилення. Я працюю з гравцями, які є, вірю в них. Треба працювати, вірити. Є світло у кінці тунелю", – сказав Шевченка.

Під керівництвом Шевчнка Дженоа зіграла 5 матчів. "Грифони" здобли лише 1 очко, а різниця забитих та пропущених голів складає 1:10.

Зараз команда перебуває у зоні вильоту, тож для збереження прописки потребує підсилення та кардинальних змін.