По мнению Андрея Шевченко, его команде нужно было действовать гораздо смелее. Что касается возможного усиления – все будет зависеть от владельцев клуба.

Интересно Верим в Шевченко, он нужен клубу, – владелец Дженоа не смотрит на поражения украинца

"Не могу сейчас анализировать игру, не видел данные. Но моментов у нас было немного. Надо было действовать смелее.

Я никогда не говорю о трансферах. Если владелец обещает – ждем усиления. Я работаю с игроками, которые есть, верю в них. Надо работать, верить. Есть свет в конце тоннеля", – сказал Шевченко.

Под руководством Шевченко Дженоа сыграла 5 матчей. "Грифоны" добыли всего 1 очко, а разница забитых и пропущенных голов составляет 1:10.

Сейчас команда находится в зоне вылета, поэтому для сохранения прописки требуется усиление и кардинальные изменения.