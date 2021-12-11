Після приходу Шевченка у 5 матчах Дженоа здобула лише 1 очко, розписавши нульову нічию з Удінезе. Як запевнив американський власник Дженоа Джош Вондер, жодних поспішних висновків про роботу українця ніхто робити не збирається.

До речі Шевченко зазнає фіаско в генуезькому дербі: розгром у рідних стінах і перший гол

"Я розчарований грою. Але у нас важливий проєкт, ми хочемо зробити цей клуб сильнішим. Під час трансферного вікна ми намагатимемось зробити команду кращою. Новий генеральний менеджер має очолити революцію. Ми повернемося туди, куди заслуговуємо і куди хочемо. Віримо в Шевченка, він – саме та людина, яка потрібна Дженоа", – сказав Вондер.

Після 17 турів Дженоа має в активі лише 10 очок та перебуває на 19 місці у таблиці Серії А. Голвне завдання команди на сезон 2021/22 – зберегти прописку в найвищому дивізіоні Італії.