Сам футболіст не вірить у можливість такого трансферу. Нападник збірної України переконаний, що чутки не мають нічого спільного із реальністю.
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Чутки про інтерес Барселони? Я просто посміявся з цього. Це, по-перше, несолідно і не виглядає гарно,
– сказав Яремчук.
У поточному сезоні Яремчук взяв участь у 20 матчах, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.
Його гол у ворота київського Динамо подарував Бенфіці путівку у плей-офф Ліги чемпіонів.