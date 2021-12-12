Сам футболист не верит в возможность такого трансфера. Нападающий сборной Украины убежден, что слухи не имеют ничего общего с реальностью.
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Слухи об интересе Барселоны? Я просто посмеялся над этим. Это, во-первых, несолидно и не выглядит красиво,
– сказал Яремчук.
В текущем сезоне Яремчук принял участие в 20 матчах, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
Его гол в ворота киевского Динамо подарил Бенфике путевку в плей-офф Лиги чемпионов.