Ярмоленко зіграв проти Ліверпуля – гонитва за Салахом і низька оцінка

Українець вийшов на поле на 62-й хвилині.

Найцікавіші події у битві Вест Хема та Ліверпуля відбулися по перерві. На 57-й хвилині Мохамед Салах відкрив рахунок, а незабаром Девід Мойєс випустив з лави запасних Андрія Ярмоленка.

Джерело: 24 канал

Минуло кілька хвилин і єгиптянин оформив дубль. Все почалося після кутового лондонців – Ярмоленко намагався наздогнати Салаха, проте не зумів цього зробити.

Згодом Джорджіньо Вейналдум зробив рахунок розгромним. Вест Хем спромігся на єдиний гол в кінцівці зусиллями Крейга Доусона.

Ярмоленко від WhoScored отримав невисокий бал – 5,93. Він грав майже без м’яча (лише сім контактів), при цьому, кожен його пас виявився точним.

Завдяки перемозі команда Юргена Клоппа піднялася на третю сходинку, а "молотки" залишилися п’ятими.

Чемпіонат Англії, 21 тур

Вест Хем – Ліверпуль 1:3

Голи: Доусон, 87 – Салах, 57, 68, Вейналдум, 84.

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