Про продаж в інший клуб керівництво Борусії Дортмунд повідомило Андрія Ярмоленка за допомогою текстового повідомлення.

За словами Олександра Хацкевича, один з босів "джмелів" прислав українцеві повідомлення про те, що клуб більше не зацікавлений у його послугах. Про це екстренер Динамо розповів порталу Спорт-Експрес.

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"Ярмоленко грав за дортмундську Борусію. Одного разу йому прийшла смс-ка від когось з керівників клубу: "Тренер на тебе не розраховує. Можеш шукати нову команду".

Як Ярмоленко сприйняв таку форму спілкування? Він профі. Знає, що в Європі з тобою ніхто не буде церемонитися. Пояснювати, що, як і чому. Там виживає найсильніший. А якщо ти програєш конкуренцію, готуйся до зміни клубу. При цьому в Дортмунді Андрію відразу запропонували кілька варіантів працевлаштування", – сказав Хацкевич.

Зазначимо, Ярмоленко перейшов з Борусії Дортмунд у Вест Хем влітку 2018 року. "Молотобійці" заплатили за українця 20 мільйонів євро.

Контракт Андрія з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року. Сьогодні портал Transfermarkt оцінює Ярмоленка у 7,5 мільйонів євро.