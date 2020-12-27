Футболист сборной Украины провел на поле весь второй тайм – это самый большой показатель игрового времени Ярмоленко за матч АПЛ в этом сезоне.

В конце первого тайма гости открыли счет усилиями Нила Мопе. Сразу после перерыва тренерский штаб Вест Хэма выпустил Андрея Ярмоленко и Мануэля Лансини. И оба игроки, вышедшие на замену, организовали гол. Украинец навесил с левого фланга, аргентинец поборолся, а Бенджамин Джонсон отправил мяч в сетку.

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Однако уже через десять минут Льюис Данк снова вывел Брайтон вперед. И все же последнее слово было за командой Ярмоленко. Вест Хэм выполнил угловой – чех Томаш Соучек головой замкнул подачу от флажка.

2020 год Вест Хэм завершил на 10-й строчке. В активе "молотков" – 22 пункта. Для Ярмоленко матч против Брайтона стал 7-м в АПЛ в этом сезоне.

Чемпионат Англии, 15 тур

Вест Хэм – Брайтон – 2:2

Голы: Джонсон, 60, Соучек, 82 – Мопе, 44, Данк, 70.