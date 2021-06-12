У рейтингу бомбардирів національних команд, які беруть участь на Євро-2020, український хавбек Андрій Ярмоленко перебуває на 5 місці.

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На рахунку вінгера 40 голів у "жовто-синій" футболці. Позаду нього розташувався Горан Пандєв з Північної Македонії, з якою ми зіграємо у другому турі групового етапу.

Топ-10 найкращих бомбардирів в матчах за збірну серед учасників Євро-2020:

1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 104 голи.

2. Роберт Лєвандовскі (Польща) – 66 голів.

3. Ромелу Лукаку (Бельгія) – 60 голів.

4. Олів'є Жиру (Франція) – 44 голи.

5. Андрій Ярмоленко (Україна) – 40 голів.

6. Томас Мюллєр (Німеччина) – 39 голів.

7–9. Антуан Грізманн (Франція) – 36 голів.

7–9. Горан Пандев (Північна Македонія) – 36 голів.

7–9. Крістіан Еріксен (Данія) – 36 голів.

10. Харрі Кейн (Англія) – 34 голи.