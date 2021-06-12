В рейтинге бомбардиров национальных команд, участвующих в Евро-2020, украинский хавбек Андрей Ярмоленко находится на 5 месте.
Интересно Ярмоленко обыграл и потроллил Шевченко и Зинченко: в лагере сборной отличная атмосфера
На счету вингера 40 голов в "желто-синей" футболке. Позади него расположился Горан Пандев с Северной Македонии, с которой мы сыграем во втором туре группового этапа.
Топ-10 лучших бомбардиров в матчах за сборную среди участников Евро-2020:
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 104 гола.
2. Роберт Левандовски (Польша) – 66 голов.
3. Лукаку (Бельгия) – 60 голов.
4. Оливье Жиру (Франция) – 44 гола.
5. Андрей Ярмоленко (Украина) – 40 голов.
6. Томас Мюллер (Германия) – 39 голов.
7-9. Гризманн (Франция) – 36 голов.
7-9. Горан Пандев (Северная Македония) – 36 голов.
7-9. Кристиан Эриксен (Дания) – 36 голов.
10. Кейн (Англия) – 34 гола.