В рейтинге бомбардиров национальных команд, участвующих в Евро-2020, украинский хавбек Андрей Ярмоленко находится на 5 месте.

Интересно Ярмоленко обыграл и потроллил Шевченко и Зинченко: в лагере сборной отличная атмосфера

На счету вингера 40 голов в "желто-синей" футболке. Позади него расположился Горан Пандев с Северной Македонии, с которой мы сыграем во втором туре группового этапа.

Топ-10 лучших бомбардиров в матчах за сборную среди участников Евро-2020:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 104 гола.

2. Роберт Левандовски (Польша) – 66 голов.

3. Лукаку (Бельгия) – 60 голов.

4. Оливье Жиру (Франция) – 44 гола.

5. Андрей Ярмоленко (Украина) – 40 голов.

6. Томас Мюллер (Германия) – 39 голов.

7-9. Гризманн (Франция) – 36 голов.

7-9. Горан Пандев (Северная Македония) – 36 голов.

7-9. Кристиан Эриксен (Дания) – 36 голов.

10. Кейн (Англия) – 34 гола.