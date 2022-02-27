За повідомленням джерела Андрій пожертвував на потреби української армії 3 мільйони гривень. На підтвердження цього ЗМІ додає скрин платіжки про оплату.

До теми Яремчук ледве стримав сльози: українець став капітаном під загальні овації стадіону в Лісабоні

Сьогодні Вест Хем переміг Вулверхемптон (1:0), однак Ярмоленко у заявку на матч не потрапив. Вболівальники "молотків" та футболісти провели яскраву акцію на підтримку України.

Банер на підтримку Ярмоленка та України / фото Вест Хем

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