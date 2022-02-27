По сообщению источника, Андрей пожертвовал на нужды украинской армии 3 миллиона гривен. В подтверждение этого СМИ добавляет ящик платежки об оплате.

К теме Яремчук с трудом сдержал слезы: украинец стал капитаном под общие овации стадиона в Лиссабоне

Сегодня Вест Хэм победил Вулверхэмптон (1:0), однако Ярмоленко в заявку на матч не попал. Болельщики "молотков" и футболисты провели яркую акцию в поддержку Украины.

Банер в поддержку Украины и Ярмоленко / фото Вест Хэм

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.