Хавбек збірної Англії Джессі Лінгард продовжить свою кар'єру у Вест Хемі.
Джерело: офіційний сайт Вест Хема
Вест Хем оформив перехід хавбека Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда. 28-річний футболіст перейшов у новий клуб на правах оренди до кінця поточного сезону.
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У складі "молотобійців" новачок виступатиме під 11-м номером. Оренда – не перший досвід Лінгарда, який раніше в такому ж статусі грав за Лестер, Бірмінгем, Брайтон і Дербі Каунті.
У поточному сезоні Лінгард повністю випав з обойми Манчестер Юнайтед. У його активі лише 3 матчі в усіх турнірах без результативних дій.Яремчук залишиться в Генті до кінця поточного сезону