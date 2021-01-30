Хавбек збірної Англії Джессі Лінгард продовжить свою кар'єру у Вест Хемі.

Джерело: офіційний сайт Вест Хема

Вест Хем оформив перехід хавбека Манчестер Юнайтед Джессі Лінгарда. 28-річний футболіст перейшов у новий клуб на правах оренди до кінця поточного сезону.

Цікаво Гвардіола розхвалив Зінченка: він вважає його роль в команді ключовою

У складі "молотобійців" новачок виступатиме під 11-м номером. Оренда – не перший досвід Лінгарда, який раніше в такому ж статусі грав за Лестер, Бірмінгем, Брайтон і Дербі Каунті.

У поточному сезоні Лінгард повністю випав з обойми Манчестер Юнайтед. У його активі лише 3 матчі в усіх турнірах без результативних дій.