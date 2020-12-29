Игрок сборной Украины впервые в сезоне вышел в стартовом составе Вест Хэма и провел наибольшее количество минут в поединке АПЛ.

Свой предыдущий матч лондонцы провели в воскресенье, поэтому тренерский штаб во главе с Дэвидом Мойесом вынужден был провести серьезную ротацию. Шанс получил и Андрей Ярмоленко, для которого поединок против Саутгемптона стал восьмым в АПЛ в текущем сезоне

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Украинец моментами демонстрировал неплохую игру, однако этого оказалось недостаточно. Ярмоленко сыграл 72 минуты, получил желтую карточку и был заменен на своего конкурента Джаррод Боуэна.

Саутгемптон и Вест Хэм в этот вечер так и не забивали – они продолжают пребывать в статусе соседей по турнирной таблице. "Молотки" идут на десятой строчке с 23 очками. У "святых" на три пункта больше. Безумный график команда Ярмоленко продолжит уже скоро – 1 января Вест Хэм ожидает дуэль с Эвертоном.

Чемпионат Англии, 16 тур

Саутгемптон – Вест Хэм 0:0