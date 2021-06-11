Галатасарай у наступному сезоні хоче боротися за чемпіонство, тому шукає підсилення. На радари клубу потрапив Андрій Ярмоленко.

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Разом з цим, боси клубу мають намір позбутись іншого екс-гравця Вест Хема – Софьяна Фегулі, який відомий яскравими виступами у складі Валенсії. Алжирець не виправдав покладених на нього сподівань – у 25 матчах він забив лише 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Ярмоленко в сезоні 2020/21 провів у складі Вест Хема 24 матчі в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 асистів.