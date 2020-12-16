Футболист Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал детали своего перехода в дортмундскую Боруссию.

По словам Андрея Ярмоленко, он мог оказаться в чемпионате Англии раньше, однако не хотел покидать киевское Динамо свободным агентом. Об этом он рассказал порталу Transfermarkt.

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"Я всегда хотел играть в Англии. АПЛ была моей мечтой. Но в то время возникли определенные трудности. Я не хотел уходить из Динамо свободным агентом. Я хотел, чтобы клуб, который меня воспитал, мог заработать на моем трансфере.

Пришло предложение от Боруссии Дортмунд. Все сложилось. Обо всем договорились. Так я переехал в отличную команду", – рассказал Ярмоленко.

Напомним, Андрей стал игроком дортмундской Боруссии в 2017 году, а уже через год присоединился к Вест Хэму. По информации немецких СМИ, Динамо получило за трансфер хавбека 30 миллионов евро.