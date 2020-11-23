Ярмоленко може зіграти проти Манчестер Юнайтед: відома дата повернення українця на поле
Хавбек Андрій Ярмоленко, який здав позитивний тест на COVID-19, зможе допомогти Вест Хему не раніше 5 грудня.
"Молотобійці" можуть розраховувати на Андрія Ярмоленка не раніше 5 грудня, повідомляє портал Football.London.
Яремчук здав позитивний тест на COVID-19
Саме в цей день Вест Хем зіграє поєдинок англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що український хавбек здав позитивний тест на COVID-19 в таборі збірної України, після чого Вест Хем організував для Ярмоленка літак та перевіз у Лондон. Зараз футболіст перебуває на самоізоляції.
У поточному сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем лише 5 матчів, результативними діями не відзначався.
Поділитися новиною