Хавбек Андрей Ярмоленко, который сдал положительный тест на COVID-19, сможет помочь Вест Хэму не ранее 5 декабря.

"Молотобойцы" могут рассчитывать на Андрея Ярмоленко не раньше 5 декабря, сообщает портал Football.London.

Яремчук сдал положительный тест на COVID-19

Именно в этот день Вест Хэм сыграет поединок английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

Напомним, что украинский хавбек сдал положительный тест на COVID-19 в лагере сборной Украины, после чего Вест Хэм организовал для Ярмоленко самолет и перевез в Лондон. Сейчас футболист находится на самоизоляции.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за Вест Хэм лишь 5 матчей, результативными действиями не отличался.