Похоже, что Андрея Ярмоленко вскоре будет искать себе новый клуб.

Знаменитый английский нападающий Кевин Филлипс надеется, что "молотобойцы" продадут Ярмоленко уже в этом январе. Об этом он заявил изданию Football Insider.

Кстати Ярмоленко не переехал в Англию, чтобы Динамо могло заработать

По его мнению, не стоит удерживать в команде игрока, зарплата которого достигает одной из самых высоких отметок в клубе, но который мало времени помогает команде на футбольном поле.

По моему мнению, продать Ярмоленко было бы разумным шагом для Вест Хэма. Он не так уж и много играл, а это один из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Если бы я был владельцем клуба, то хотел бы оформить его переход. Ситуация сложная, но я думаю, что Вест Хэм попытается избавиться от него в январе, если сможет, – сказал Филлипс.

Мнение звезды разделяют и журналисты портала Football.London, которые считают украинца одним из главных претендентов на уход из клуба уже в этом январе.

Отметим, что 31-летний Ярмоленко нерегулярно выходит на поле в футболке Вест Хэма, а 2 гола и 3 ассиста украинец записал на себя лишь в кубковых матчах.